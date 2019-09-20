https://static.news.ru/photo/c4846e62-dc5f-11e9-a42b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Запуск японского грузового корабля «Белый аист 8» (Kounotori 8) на Международную космическую станцию (МКС) перенесли с 24 на 25 сентября, чтобы вторая ступень ракеты-носителя H-2B, которая запустит грузовик, не столкнулась на орбите с пилотируемым кораблём «Союз МС-15». Старт ракеты «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-15» намечен на 25 сентября.

Выяснилось, что есть вероятность, что вторая ступень ракеты H-2B после отделения от Kounotori 8 может приблизиться к космическому кораблю «Союз», — сообщили в компании Mitsubishi Heavy Industries.

Kounotori 8 должен доставить на МКС продукты, экспериментальное оборудование, новые ёмкости для хранения воды, системы дозаправки кислорода, аккумуляторы для солнечных батарей станции и три малых спутника NARSSCube 1, AQT-D и RWASAT 1.

Как писал News.ru, ранее запуск грузовика был отложен с 11 на 24 сентября из-за пожара на стартовом комплексе космодрома Танэгасима.