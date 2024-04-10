Пуск «Ангары-А5» перенесли во второй раз: почему ракета не взлетает

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Амурская область. Ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» на стартовой площадке космодрома Восточный

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменили второй раз подряд. Что об этом известно, какие могут быть причины переноса запуска?

Что известно об отмене второго пуска «Ангары»

Комментатор пуска на стартовой площадке в ходе прямой трансляции Роскосмоса сообщил, что была выдана команда «отбой пуска».

«Выдана команда — отмена пуска. Руководителям работ подготовится к 24-часовой стоянке», — говорилось в оповещении.

Изначально первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» был запланирован на 12:00 по московскому времени 9 апреля. Планировалось испытать стартовый комплекс «Амур» и отправить в космос тяжелую ракету, однако за две минуты до старта автоматика отменила пуск. Глава Роскосмоса Юрий Борисов уточнил, что решение было вызвано сбоем системы наддува бака окислителя центрального блока. В связи с этим пуск «Ангары» был перенесен на резервную дату — 10 апреля.

Почему переносят пуск ракеты «Ангара-А5»

Герой России летчик-космонавт Андрей Борисенко в беседе с NEWS.ru заявил, что пуск ракеты-носителя мог быть отменен из-за сбоя датчиков. По его словам, в данном случае решение было оправданным.

«Со стороны сложно оценить, насколько может быть серьезной ситуация. Нужно понимать, все ли шло хорошо и был ли это сбой датчиковой аппаратуры. На этот вопрос смогут ответить только специалисты. Понятно, что это весомое замечание, при котором старт нужно отменять, это и произошло», — объяснил он.

Перенос испытательного пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» является частью рутинной работы, заявил историк космонавтики Александр Железняков. Он отметил, что подобные ситуации позволяют избежать рисков и потери ракеты.

«Это испытательный пуск. Здесь все надо дважды и трижды перепроверить, прежде чем запускать ракету. Очень много средств в нее вложено, не хотелось бы, чтобы из-за пустяка произошла какая-то фатальная нештатная ситуация. К подобным переносам надо относиться очень спокойно, это обычная рутинная работа», — уточнил железняков.

Что известно о ракете «Ангара-А5»

Головным разработчиком и производителем ракет семейства «Ангара» является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. На настоящий момент ведется процесс перевода производства из Москвы на омский завод «Полет». По словам Борисова, «Полет» сможет собирать около восьми тяжелых ракет-носителей «Ангара-А5» в год.

Основным заказчиком семейства данных ракет является Минобороны РФ. Ракеты «Ангара» должны прийти на смену ракетам-носителям «Протон-М» как более экологически чистые, не использующие токсичные компоненты топлива. Модификации «Ангары-А5» смогут выводить на орбиту до 37 тонн полезного груза.

«Ангару» уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда в силу географического положения она может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки. Всего за последние 10 лет с Плесецка стартовало шесть ракет «Ангара» — три легких и три тяжелых.

С пуском «Ангары А-5» должны начаться летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур», в который входит как сама ракета-носитель, так и инфраструктура космодрома.

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