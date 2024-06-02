Мощнейшая магнитная буря 4 июня: будет ли северное сияние, чего бояться

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Облака плазмы движутся к Земле после серии мощнейших вспышек на Солнце. Насколько это опасно, ждать ли мощнейшей магнитной бури 4 июня, чего бояться жителям России и будет ли северное сияние?

Как ведет себя Солнце 1–2 июня

Три вспышки высшего класса X произошли на Солнце всего за сутки 1 июня, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. Они следовали одна за другой с разницей примерно 10 часов.

«Все события связаны с активной областью 3697, вернувшейся к Земле, которая при прошлом прохождении мимо планеты вызвала крупнейшую с 2017 года вспышку на Солнце уровня X8.7 и самую сильную с 2005 года магнитную бурю. Всего за три дня с момента возвращения область произвела пять вспышек уровня X», — сообщают ученые.

В лаборатории солнечной астрономии отметили, что наиболее опасной для Земли была вспышка 29 мая, которая могла по касательной зацепить планету в ночь на 1 июня. Однако тогда потоки плазмы, выпущенные светилом, прошли на расстоянии нескольких миллионов километров от планеты.

Как отмечает Space Weather Live, за время своего существования активный регион AR13697 испустил пять вспышек высшего класса X, шесть — класса M и 45 — класса C.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что известно о магнитной буре, какой мощности она будет

На этот раз шансов избежать встречи с солнечными массами, похоже, почти нет, сообщили в лаборатории.

«После новой вспышки уровня X к Земле выброшены облака плазмы. Удар на этот раз будет почти прямым, и избежать его, по всей видимости, уже не удастся: центр взрыва находится очень близко от линии Солнце — Земля, а плазменное облако направлено почти точно на планету», — указали ученые.

Вероятная дата начала магнитной бури — 4 июня. По предварительным оценкам, сила удара составит G3, это сильная буря. В лаборатории солнечной астрономии сообщили, что проводят моделирование, чтобы более точно оценить результаты солнечной вспышки.

Будет ли северное сияние из-за новой вспышки

Мощные вспышки из активной области 3664 позволили в мае 2024 года наблюдать северные сияния жителям Петербурга и Москвы.

На текущий момент службы, которые прогнозируют полярные сияния, не прогнозируют ярких явлений в магнитосфере Земли в ближайшие дни. USA Today отмечает, что шансы увидеть небесные огни остаются. При этом 6 июня наступает новолуние, которое обеспечивает оптимальное темное небо для наблюдений в ясную погоду.

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