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Космос

Прототип корабля SpaceX взорвался после посадки в Техасе

02:40, 04 марта 2021
Фото: NASASpaceflight / youtube

Прототип корабля Starship американской компании SpaceX взорвался после посадки в Техасе. Видео опубликовали в Сети.

Весь день в компании были какие-то проблемы с этим кораблём, в результате чего SpaceX пришлось экстренно отменять старт. Поздее сообщалось, что руководство всё-таки решило рискнуть и начало испытательный полёт прототипа предназначенного для отправки на Марс.

Позднее ТАСС сообщил, что SpaceX после ряда неудач удалось посадить космический корабль Starship по окончании лётных испытаний.

Одкано спустя пару минут модуль взорвался. Судя по кадрам, сначала он загорелся, и его пытались потушить струёй воды. Но это не помогло и корабль всё равно был уничтожен.

Как ранее писал NEWS.ru, американка Хейли Арсенокс, перенёсшая в детстве рак костей, станет вторым членом экипажа первого полностью коммерческого полёта в космос корабля Crew Dragon. Миссия Inspiration4 с четырьмя космическими туристами состоится в 2021 году. К Международной космической станции (МКС) на Crew Dragon также полетят бизнесмен и инвестор Ларри Коннор из США, его канадский коллега Марк Пати, а также предприниматель из Израиля Эйтан Стиббе.

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