Прототип корабля SpaceX взорвался после посадки в Техасе

https://static.news.ru/photo/8d1e4266-7c79-11eb-b4c5-96000091f725_660.jpg Фото: NASASpaceflight / youtube

Прототип корабля Starship американской компании SpaceX взорвался после посадки в Техасе. Видео опубликовали в Сети.

Весь день в компании были какие-то проблемы с этим кораблём, в результате чего SpaceX пришлось экстренно отменять старт. Поздее сообщалось, что руководство всё-таки решило рискнуть и начало испытательный полёт прототипа предназначенного для отправки на Марс.

Позднее ТАСС сообщил , что SpaceX после ряда неудач удалось посадить космический корабль Starship по окончании лётных испытаний.

Одкано спустя пару минут модуль взорвался. Судя по кадрам, сначала он загорелся, и его пытались потушить струёй воды. Но это не помогло и корабль всё равно был уничтожен.

Как ранее писал NEWS.ru, американка Хейли Арсенокс, перенёсшая в детстве рак костей, станет вторым членом экипажа первого полностью коммерческого полёта в космос корабля Crew Dragon. Миссия Inspiration4 с четырьмя космическими туристами состоится в 2021 году. К Международной космической станции (МКС) на Crew Dragon также полетят бизнесмен и инвестор Ларри Коннор из США, его канадский коллега Марк Пати, а также предприниматель из Израиля Эйтан Стиббе.