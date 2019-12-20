Ракету-носитель с метеорологическим спутником «Электро-Л» номер 3 вывезли на стартовый комплекс космодрома Байконур. Её уже поместили на пусковую установку.
По данным Роскосмоса, все работы
Пуск запланирован на 24 декабря в 15:03 по московскому времени.
Как писал NEWS.ru, ранее замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Фёдорова Владимир Минлигареев сообщил, что Росгидромет нуждается в 14 гелиогеофизических спутниках для обеспечения независимости в получении информации о космической погоде.
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