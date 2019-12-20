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Глава компании SpaceX Илон Маск прокомментировал сбой, возникший при полёте космического корабля Starliner. Он пожелал ему успешной посадки, а также отметил, что «орбита трудна».

Наилучшие пожелания для посадки и быстрого восстановления до следующего полёта, — написал Маск в Twitter. Starliner впервые в истории стартовал на орбиту в беспилотном режиме 20 декабря 2019 года. Аппарат...