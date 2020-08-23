Промышленный дизайнер поделился мнением о скафандрах Илона Маска

https://static.news.ru/photo/2dc2f08a-e5c2-11ea-a44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX

Несмотря на эффектный внешний вид надёжность спасательных скафандров Space suit для экипажа космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX пока остаётся под вопросом, заявил директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» МИСиС, промышленный дизайнер Владимир Пирожков.

Он подчеркнул, что дизайн скафандров разработал модельер, который создавал для Голливуда супергеройские костюмы, но основной функцией спасательных костюмов является защита экипажа в пути к Международной космической станции, передаёт РИА Новости.

Это не совсем скафандр, это средство индивидуальной защиты на пути с Земли на МКС от модельера Хосе Фернандеса, который создавал облик супергероев Голливуда. Я бы спокойнее относился к таким достижениям. Работа с общественностью у американцев всегда была на высоте. Но надёжность технологий обычно проверяется годами эксплуатации, — сказал Пирожков.

Промышленный дизайнер считает, что при приложений усилий можно добиться столь же эффектного вида российской техники, как и у аппаратов SpaceX.

Внешний вид Falcon-9 хорош. Это вопрос специальной графики, потому что изделие плюс-минус одинаковое, что наше, что их. Это длинный, высокотехнологичный цилиндр. Эта техника сформирована и отработана технологически. Над дизайном окраски с тематикой достижений нашей страны, нашего космоса, нам, возможно, тоже предстоит поработать, — резюмировал эксперт.

Как писал NEWS.ru ранее, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции не ранее 23 октября 2020 года.