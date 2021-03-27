«Прогресс МС-14» побил рекорд нахождения в космосе

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14» побил рекорд по длительности полёта в космосе. Он обгоняет прошлого рекордсмена на 30 дней.
Корабль установил рекорд именно для летательных аппаратов данного семейства. Расстыковка корабля, по данным NASA, намечается на 27 апреля,
Предыдущий рекорд был установлен кораблём «Прогресс М-17». Он находился на орбите 337 суток в 1993–1994 годах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что перед пересменкой экипажа Международной космической станции (МКС) высоту её орбиты поднимут на 1,2 км. При этом двигатели корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к модулю «Звезда» МКС, включат в 19:14 мск. Они должны проработать 418,5 секунды, благодаря чему средняя высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра.