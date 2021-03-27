«Прогресс МС-14» побил рекорд нахождения в космосе

https://static.news.ru/photo/5f3f9978-8f78-11eb-b51f-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14» побил рекорд по длительности полёта в космосе. Он обгоняет прошлого рекордсмена на 30 дней.

Корабль установил рекорд именно для летательных аппаратов данного семейства. Расстыковка корабля, по данным NASA, намечается на 27 апреля, пишет РИА Новости. Так что «Прогресс МС-14» будет находиться в космосе 367 суток как минимум.

Предыдущий рекорд был установлен кораблём «Прогресс М-17». Он находился на орбите 337 суток в 1993–1994 годах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перед пересменкой экипажа Международной космической станции (МКС) высоту её орбиты поднимут на 1,2 км. При этом двигатели корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к модулю «Звезда» МКС, включат в 19:14 мск. Они должны проработать 418,5 секунды, благодаря чему средняя высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра.