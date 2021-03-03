«Приземлился целым»: Илон Маск прокомментировал испытания Starship

https://static.news.ru/photo/eb23b536-b810-11ea-82b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несмотря на третий подряд взрыв во время испытаний основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил надежду на дальнейший успех прототипов кораблей Starship.

Starship SN10 приземлился целым и невредимым! — написал Маск в своём Twitter.

В четверг в ходе очередных испытаний прототип разрабатываемого командой Маска аппарата для дальних космических полётов Starship совершил успешную посадку, но спустя несколько минут взорвался.

По словам Маска, команда SpaceX делает огромную работу и однажды мерилом успеха станет то, что полёты Starship окажутся привычным явлением.

Прототип SN10 в ходе испытаний поднялся в воздух на высоту более 10 километров с площадки в округе Камерон в Техасе. Предполагается, что он произвёл перемещение топлива, развернулся и совершил контролируемое снижение, затем повторно завёл двигатели и успешно сел.

Это был третий запуск Starship на высоту боле 10 километров. Однако при испытаниях 10 декабря и 3 февраля ракеты взрывались при посадке. Несмотря на это испытания были признаны успешными, поскольку главной целью являлась проверка поведения ракеты в воздухе.

Предполагается, что новые ракеты смогут доставлять спутники, экипажи и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс.

Ранее NEWS.ru писал, что Илон Маск создаёт новый город в Техасе.