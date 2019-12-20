https://static.news.ru/photo/7c99502a-23ec-11ea-9524-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tschiponnique Skupin/Geisler-Fot/Global Look Press

Группа астрономов, принимающих участие в проекте «Век наблюдений» (VASCO), сравнила съёмки звёздного неба 70-летней давности с современными наблюдениями. Оказалось, что не менее ста звёзд, которые были ещё видны в середине прошлого века, исчезли.

Авторы исследования отметили, что небо меняется, но они не могут понять почему. Их предварительные выводы о причинах этого явления сводятся к естественным и хорошо изученным проблемам, однако они не исключают, что здесь может быть замешан и внеземной разум.

Когда звёзды умирают, они, как правило, взрываются с такой силой, что это трудно не заметить. Китайские астрономы описали первую сверхновую более 1800 лет назад. Но звезда, тихо тающая в ночи, требует объяснения.

Учёные изучили 600 млн источников света, зафиксированных военно-морской обсерваторией США (USNO) в течение десятилетий начиная с 1949 года до 2014 года. Отделив реальные источники света от различных неисправностей, такие как блики аппаратуры, они выяснили, что около 100 звёзд действительно исчезли.

Если дальнейшие наблюдения подтвердят, что исчезновения представляют собой реальные астрономические события, они могут быть разделены на две категории. Либо это короткие вспышки, случайно зафиксированные USNO и которые «уже давно выцвели до чёрного цвета», а также вспышки красных карликов, которые тускнели ниже чувствительности исследовательской аппаратуры, пишет журнал Popular Science.

Либо учёные напали на след «вечного выключателя источника света». Энтузиасты проекта SETI по поиску внеземной жизни давно рассуждают об инопланетных цивилизациях с богоподобной инженерной силой, необходимой, чтобы «поймать весь свет, испускаемый звездой, защищая её от нашего взгляда».

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону высказал своё мнение по поводу существования инопланетян. Политик заявил, что не хотел бы вдаваться в подробности, но сам он испытывает по этому поводу сомнения. Однако он допустил возможность существования внеземных цивилизаций, которые посещают Землю.