Принято решение о продлении срока службы МКС до 2028 года

https://static.news.ru/photo/0beb9b5a-7cfe-11eb-9fd9-96000091f725_660.jpg Фото: nasa.gov

Международная космическая станция (МКС) будет функционировать до 2028 года. Решение об этом приняли на высшем уровне, заявил заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО «РКК «Энергия» Герой России Юрий Гидзенко.

Мы об этом [продлении срока службы эксплуатации МКС] думаем, и решение на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала, — цитирует ТАСС Гидзенко.

Он добавил, что трещины в корпусе МКС не повлияют на сроки работы станции.

Ранее сообщалось, что трещину длиной 4,5 см в промежуточной камере российского модуля МКС обнаружили в октябре 2020 года. Её временно закупорили диском из резины и алюминиевой фольги.

Экипаж сделал слепок трещины и наметил места для засверливания на её краях, отметили в NASA. В будущем предполагается загерметизировать пробоину полностью. Из-за этого и других дефектов давление на МКС падает на 0,4 мм ртутного столба каждые сутки.

Также сообщалось, что советская станция «Мир» угрожала жизни экипажа, когда её решили утопить. Экс-глава Российского авиационно-космического агентства Юрий Коптев заявил, что в последние месяцы её работы постоянно возникали отказы оборудования то в одной, то в другой части станции.

Как ранее писал NEWS.ru, Роскосмос следит за состоянием МКС и считает, что от неё рано отказываться, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.