https://static.news.ru/photo/7bcef7fe-67e3-11ea-bf23-fa163e074e61_660.jpg Фото: 8vec8/twitter.com

Сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» прибыло на Славянский судоремонтный завод.

Судно Sea Launch Commander вышло из порта под Лос-Анджелесом в последний день февраля и прибыло в РФ в ночь на 17 марта. Прибытие гонконгского транспортного судна Xin Guang Hua со стартовой платформой проекта «Морской старт» ожидается 30 марта, передаёт РИА Новости.

Группа компаний S7 приобрела комплекс проекта в 2018 году, Госдеп США дал разрешение перебазировать космодром в Россию в конце 2019 года. Согласно условиям сделки S7 стала владеть всем имуществом проекта: сборочно-командным судном, стартовой платформой, наземным оборудованием и интеллектуальными правами.

Как писал NEWS.ru ранее, входящий в состав Роскосмоса Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» и компания S7 Space приступили к работе над характеристиками ракеты, которая будет запускаться с плавучей платформы «Морской старт».