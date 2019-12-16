Россия может пересмотреть планы по отправке к МКС научного, энергетического и стыковочного модулей. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Он пояснил, что срок работы МКС ограничивается 2028 годом, а ресурс модулей составляет около 20 лет.
Стоит ли их отправлять на три-четыре года, чтобы потом топить в океане вместе со станцией? Я не уверен, —
цитируетРогозина «Интерфакс».
Он отметил, что модули могут быть использованы как прообраз станции, которая будет работать на лунной орбите.
Запуск трёх модулей к МКС запланирован на 2020–2022 годы. Они должны сделать российский сегмент станции независимым.
Ранее NEWS.ru писал, что Роскосмос заказал два спутника для 3D-съёмки Земли. Предполагается, что они будут выведены на орбиту в 2022 году и проработают там пять лет.
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