https://static.news.ru/photo/eccdc576-1fe4-11ea-afb3-fa163e074e61_660.jpg МКС Фото: Roscosmos/Global Look Press

Россия может пересмотреть планы по отправке к МКС научного, энергетического и стыковочного модулей. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он пояснил, что срок работы МКС ограничивается 2028 годом, а ресурс модулей составляет около 20 лет.

Стоит ли их отправлять на три-четыре года, чтобы потом топить в океане вместе со станцией? Я не уверен, — цитирует Рогозина «Интерфакс».

Он отметил, что модули могут быть использованы как прообраз станции, которая будет работать на лунной орбите.

Запуск трёх модулей к МКС запланирован на 2020–2022 годы. Они должны сделать российский сегмент станции независимым.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскосмос заказал два спутника для 3D-съёмки Земли. Предполагается, что они будут выведены на орбиту в 2022 году и проработают там пять лет.