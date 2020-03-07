https://static.news.ru/photo/291e7e4c-6065-11ea-922b-fa163e074e61_660.jpg Юрий Гагарин Фото: Global Look Press

Правительство РФ выделит Минстрою 874 млн рублей на строительство в Энгельсском районе Парка покорителей космоса.

Соответствующее распоряжение сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

В целях реализации мероприятия по строительству объекта «Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина» выделить Минстрою России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 874 миллионов рублей, — гласит сообщение.

Также Мишустин поручил ведомству проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных средств и представить кабмину доклад до 1 февраля 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Мишустин распорядился выделить 18,3 млрд рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала. Деньги будут направлены из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в его региональные подразделения.