https://static.news.ru/photo/13558dcc-57db-11ea-8b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия должна стать инициатором разработки «правил дорожного движения» в космосе. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

Такой регламент необходим из-за большого числа спутников, которые планируется запустить на орбиту Земли в ближайшем будущем. Вопрос создания таких правил сейчас обсуждается, уточнил депутат, выступая в ходе круглого стола «Совершенствование законодательства в сфере космического права».

По словам Кравченко, в ходе обсуждения учитывается мнение учёных, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что владеющий космической корпорацией SpaceX миллиардер Илон Маск пообещал перевезти миллион землян на Марс в течение 30 ближайших лет. По плану бизнесмена, компания сможет ежегодно запускать по три корабля Starship, которые будут выводить в космос по 100 человек и 100 тонн груза.