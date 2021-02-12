Поверхность Марса попала в объектив китайского зонда

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Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал на Землю видео с кадрами, снятыми на орбите Марса. В объектив попала поверхность Красной планеты. Аппарат снимает и освещённую Солнцем часть «соседа» Земли, и тёмную.

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с «Тяньвэнь-1» осуществили 23 июля 2020 года приблизительно в 07:45 мск. Предполагается, что станция должна достигнуть Красной планеты 11 февраля 2021 года. После двухмесячной детальной съёмки посадочная платформа с лёгким 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и сядет на поверхность в районе южной части равнины Утопия в восточной части северного полушария Марса.

Космический аппарат снял поверхность Красной планеты, перемещаясь от одной её части, освещённой Солнцем, к другой, тёмной стороне, — передаёт телеканал «360».

Миссия подразумевает выход и вращение аппарата на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности планеты. Это должно дать возможность учёным изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля и, как следствие, приблизиться к разгадке тайны происхождения и эволюции как Красной планеты, так и всей Солнечной системы.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из научного проекта SWIM (Subsurface Water Ice Mapping) создали карту водяного льда, обнаруженного под поверхностью Марса. Эти сведения были получены в результате миссий космических аппаратов NASA Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Global Surveyor и Mars Odyssey. По мнению авторов проекта, эта карта должна помочь при выборе места для будущей высадки на Красную планету.