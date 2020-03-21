https://static.news.ru/photo/70d69278-6c32-11ea-b927-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA /Global Look Press

Астрономам удалось снять крупный астероид (52768) 1998 OR2, который приблизится к Земле 29 апреля.

Отмечается, что NASA считает этот астероид «потенциально опасным» для нашей планеты. Маршрут объекта пересекает земную орбиту, пишет портал Space.com.

Впрочем, по подсчётам учёных, 29 апреля астероид будет находиться от Земли на расстоянии 6,3 миллиона километров. Это в 16 раз больше расстояния от нашей планеты до Луны. В следующий раз 1998 OR2 приблизится к Земле в 2031 году.

NEWS.ru писал в октябре 2019 года, что астероид диаметром 1 км пролетел на максимально близком к нашей планете расстоянии.