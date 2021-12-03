Первый полёт белорусского космонавта состоится в 2023–2024 годах, сейчас идёт согласование деталей, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он добавил, что в космос от республики может отправиться девушка, передаёт «Интерфакс».

Я попросил белорусскую сторону подобрать девушек, — сказал Рогозин.

Глава госкорпорации добавил, что в первой половине 2022 года Цeнтр подготовки космонавтов получит первых кандидатов. Отмeчается, что в Роскосмосе в ближайшее время обсудят с Академией наук Бeлоруссии организационные и технические детали по подготовке белоруcского космонавта для полёта на Международную космическую станцию.

Ранее побывавшая на МКС российская актриса Юлия Пересильд подробно рассказала о своём пребывании в космосе. Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября. Киноэкипаж снял на орбите кадры для фильма «Вызов», рассказывающего о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию

Пересильд объяснила, чем отличается сон на МКС и на Земле. И призналась, что в ходе экспедиции на орбиту приобрела привычку приклеивать все предметы к поверхности скотчем, поскольку в условиях невесомости они разлетались в разные стороны.