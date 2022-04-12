Половина россиян поддержали сотрудничество с США и ЕС в освоении космоса

Половина опрошенных россиян поддержали сотрудничество с США и Евросоюзом в освоении космоса, сообщает KP.RU. При этом 35% считают, что нельзя делиться с ними разработками, а 33% верят, что осваивать космос Россия может и самостоятельно.

Для 16% космос, как и спорт, вне политики, а 13% предпочитают других, более надёжных партнёров, вроде Китая.

Наука должна быть вне политики, так как будущее у нас общее. <...> Вопрос действительно сложный, мне кажется, нужно сфокусироваться на более доверительных связях, иначе потом получается игра в одни ворота, — разделились мнения респондентов.

В опросе приняли участие 14,2 тысячи человек.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился остановить все запуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов. Британская компания не смогла дать гарантий, что спутники не будут использовать в военных целях. Пуск отечественной ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb был намечен на 4 марта.

В свою очередь NASA продолжает сотрудничать с Роскосмосом, несмотря на ограничительные меры из-за ситуации с Украиной. По словам представителя американского космического ведомства, новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области.