https://static.news.ru/photo/09a3a8f2-5a76-11ea-a76f-fa163e074e61_660.jpg "Морской старт" Фото: s7space.ru

Судно Sea Launch Commander плавучего космодрома «Морской старт» США выдвинулось на Славянский судоремонтный завод в Приморье. Оно вышло из порта Лонг-Бич на западе США, в Славянку сборочно-командное судно должно прибыть 16 марта, сообщает портал Vesselfinder.com.

Грузовое судно Xin Guang Hua, входящее в «Морской старт», пока находится в порту Лонг-Бич, на него погрузили стартовую платформу Odyssey. Оно прибыло в порт 18 февраля, погрузка состоялась 23 февраля.

«Морской старт» отправляется в Славянку для ремонта и реконструкции. Морская часть комплекса плавучего космодрома составляет базирующуюся в Калифорнии платформу Odyssey и сборочно-командное судно Sea Launch Commander, на котором происходит сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что S7 Space перенесёт стартовую площадку и командное судно «Морского старта» в 2020 году на Дальний Восток. В компании заявили, что предприятие получило все необходимые разрешения. В том числе и от Госдепартамента Соединённых Штатов Америки.