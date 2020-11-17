Пилотируемый Crew Dragon пристыковался к МКС

https://static.news.ru/photo/9e442986-288f-11eb-aa39-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка состоялась автоматически 17 ноября в 07:00 мск.

Crew Dragon примкнул к модулю Harmony американского сегмента МКС. Трансляцию ведёт сайт НАСА.

На орбитальную станцию должны перебраться и провести там шесть месяцев американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути. Их переход может занять несколько часов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами направился к МКС 16 ноября. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 03:27 мск с космодрома на мысе Канаверал. Незадолго до запуска технические сотрудники обнаружили небольшое падение давления в капсуле экипажа корабля, из-за чего уже задраенный люк пришлось вскрыть и проверить его герметичность.