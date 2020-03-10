https://static.news.ru/photo/f3691be4-62e0-11ea-b1b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Первый в 2020 году пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» перенесли на конец мая из-за проблем с комплектующими аппарата, рассказал гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

По его словам, полёт отложили для обеспечения предприятием надёжности и гарантии выполнения поставленных задач, пишет ТАСС.

Накануне РКЦ «Прогресс» сообщил, что третья ступень ракеты «Союз-2.1а», из-за поломки которой в январе пришлось отменить запуск военного спутника с Плесецка, после ремонта будут использовать с другим носителем.

Как ранее писал NEWS.ru, первая ракета-носитель «Союз-2.1а» с комплектующими только российского производства стартует 9 апреля 2020 года. Летательный аппарат доставит к МКС корабль «Союз МС16» с экипажем.