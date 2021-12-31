Первую в 2022 году корректировку орбиты МКС проведут 12 января

Первая в 2022 году плановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) намечена на 12 января. Станция поднимется на 850 метров, средняя высота её орбиты увеличится до 417,73 километра, сообщается на сайте Роскосмоса.

Согласно предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш, манёвр будет осуществлён в 21:09 мск. В это время будут запущены двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18», которые будут работать в течение почти пяти минут.

Манёвр будет корректироваться для создания баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой «Союза МС-19», объяснили в госкорпорации.

В настоящее время на борту МКС находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что за 21 год на МКС Новый год встретили 83 человека, некоторые из них по нескольку раз. В частности, Антон Шкаплеров отметил в космосе четыре Новых года — в 2012-м, 2015-м, 2018-м и 2022-м.