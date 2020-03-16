https://static.news.ru/photo/3f258a08-6788-11ea-9c13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Запуски ракет с космодрома в Куру (Гвианском космическом центре (ГКЦ) приостановлены из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в компании-операторе площадки Arianespace.

Из-за пандемии COVID-19 ... все текущие кампании по подготовке запуска ракет в Гвианском космическом центре во Французской Гвиане приостановлены, — цитирует сообщение РИА Новости.

В Arianespace подчеркнули, что цель этих исключительных мер состоит в защите здоровья сотрудников и местного населения. Кроме того, в компании добавили, что как только позволят условия, подготовки к стартам возобновятся. Отмечается, что пандемия впервые привела к массовому переносу космических пусков.

Он коснется в первую очередь запланированного на 24 марта старта европейской ракеты Vega с группой спутников, а также пуска российского «Союза-СТ-А» с эмиратским аппаратом Falcon Eye-2.

Как писал NEWS.ru, персонал французской компании Arianespace практически в полном составе покинул космодром. Причиной стали выявленные случаи заражения коронавирусом в деревне по соседству с объектом.