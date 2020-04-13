Памятник Гагарину появится в столице Молдавии

https://static.news.ru/photo/20acfd80-7d00-11ea-8432-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Frattare

Памятник советскому космонавту Юрию Гарагину, который 12 апреля 1961 года стал первым человеком на орбите Земли, появится в Кишинёве, когда ослабнут ограничения по коронавирусу.

По словам руководителя молдавского представительства Россотрудничества Михаила Давыдова, памятник решили установить на бульваре, который назван в честь первого космонавта. Гагарин побывал в Кишинёве в 1966 году на праздновании 500-летния города.

Бюст готов и ждёт, когда его перевезут в Кишинёв. Надеемся осуществить перевозку летом, как только позволит обстановка, осложнившаяся пандемией, — цитирует Давыдова ТАСС.

По информации издания, инициатором установки монумента стал зарегистрированный в Москве международный фонд «Диалог культур — единый мир».

Как писал NEWS.ru, госдепартамент США опубликовал поздравление с Международным днём полёта человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. МИД России осудил американских коллег за «подлый приём эпохи пост-правды».