Стало известно об увольнении отвечавшего за Восточный зама Рогозина

https://static.news.ru/photo/71c8f71e-c45d-11eb-a41e-96000091f725_660.jpg Юрий Росляк Фото: Roscosmos/Global Look Press

Заместителя генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Юрия Росляка, курировавшего строительство в том числе космодрома Восточный, освободили от занимаемой должности. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, передаёт РИА Новости.

Новую кандидатуру на этот пост наблюдательный совет Роскосмоса обсудит 9 июня. Борисов, говоря о нарушениях при строительстве космодрома, отметил , что нужны «кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточённый контроль за движением и расходованием бюджетных средств», чтобы исключить повторение неприятной ситуации в будущем.

Росляк перешёл на работу в Центр Хруничева на должность заместителя гендиректора по капитальному строительству.

Ранее стало известно, что на Восточном выявили новые махинации на сотни миллионов рублей. По данному факту Следственное управление СКР по Амурской области завело два уголовных дела. Махинации связаны с площадкой № 3.2 на комплексе производства и хранения компонентов ракетного топлива. По предварительной информации, для её достройки руководители ЦЭНКИ подписали соглашения со столичной строительной компанией ООО «Респект-СМ» более чем на 4 млрд рублей.

Следователи считают, что топ-менеджеры ЦЭНКИ отправили «Респекту» 700 млн рублей, хотя работы на объекте были выполнены лишь на 100 млн руб. В отношении неустановленных должностных лиц ЦЭНКИ возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.