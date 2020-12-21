Отработанные ступени «Союза» вернут на космодром Восточный

https://static.news.ru/photo/28bdf600-42ad-11eb-bade-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалисты управления районов падения Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) нашли отработанные ступени ракеты «Союз-2.1б» после пуска с космодрома Восточный, который состоялся 18 декабря.

По данным пресс-службы Роскосмоса, два отработанных блока первой ступени ракеты-носителя были замечены в Зейском районе.

Все фрагменты обнаружены в пределах границы выделенного района падения, — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе падения второй ступени в Кобяйском улусе Республики Саха была найдена вторая ступень. Поиски велись на вертолётах Ми-8. В настоящее время специалисты проводят в местах обнаружения отбор проб снега, также выполнены замеры гаммы-излучения.

По результатам экспресс-тестов аномальных отклонений не зафиксировано, — уточнили в Роскосмосе.

По итогам работ все фрагменты доставят на космодром Восточный. Однако из-за удалённости районов падения и больших объёмов работ транспортировка пройдёт только в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал, что фрагменты топливного бака ракеты «Союз-2.1б» были найдены в Кобяйском районе Якутии.

Части ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая успешно стартовала с космодрома Восточный, отделились и упали в Алданском и Кобяйском районах Якутии. Местные жители сняли момент падения частей ракеты. О происшествии сообщается на официальном сайте Госкомобеспечения республики. На поиски упавших фрагментов отправилась официальная группа.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала 18 декабря с космодрома Восточный. Это 16-й старт российской ракеты в этом году, в декабре планируется провести ещё один запуск — с космодрома Куру во Французской Гвиане.