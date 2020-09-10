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Лётчик-космонавт Герман Титов
Космос

«Орёл» в космосе: 85 лет со дня рождения Германа Титова

09:00, 11 сентября 2020 11
Фото: РИА Новости

Герман Титов родился 11 сентября 1935 года в селе Верх-Жилино Косихинского района Алтайского края Он вошёл в историю как первый человек, совершивший длительный космический полёт.

Герман Титов находился в отряде космонавтов с 1960 по 1970 год. В апреле 1961-го он был дублёром Юрия Гагарина при подготовке к первому в мире полёту в космос.

С 6 по 7 августа того же года Герман Титов выполнил космический полёт продолжительностью одни сутки и один час, сделав 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. В полёте его позывной был «Орёл». За успешный полёт Титову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Он был первым, кто сделал фотоснимки Земли, впервые пообедал в невесомости, проводил испытания системы ручного управления космическим кораблём и другие эксперименты.

Самые яркие снимки лётчика-космонавта — в фотогалерее NEWS.ru.

Лётчик-космонавт Герман Титов

РИА Новости

Лётчик-космонавт Герман Титов по дороге на космодром

Роскосмос

Герман Титов, Никита Хрущёв и Юрий Гагарин, 1961 год

Wikimedia

Юрий Гагарин и Герман Титов

Роскосмос

Герман Титов в окружении пионеров во Дворце пионеров на Ленинских Горах

Alexandr Yakovlev/Russian Look

В школе № 201 имени Зои и Александра Космодемьянских

Mikhail Svischev/Russian Look

Лётчик-космонавт СССР Герман Титов в рабочем кабинете

РИА Новости

Герман Титов даёт автограф в магазине. Сан-Франциско, Калифорния

Wikimedia

Американский астронавт Джон Х. Гленн, президент Джон Кеннеди и Герман Титов. Белый дом, Вашингтон

Wikimedia

Советские космонавты в Звёздном Городке

Wikimedia

Мемориал Г. С. Титова в Краснознаменске

Wikimedia

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