«Орёл» в космосе: 85 лет со дня рождения Германа Титова

Герман Титов родился 11 сентября 1935 года в селе Верх-Жилино Косихинского района Алтайского края Он вошёл в историю как первый человек, совершивший длительный космический полёт.

Герман Титов находился в отряде космонавтов с 1960 по 1970 год. В апреле 1961-го он был дублёром Юрия Гагарина при подготовке к первому в мире полёту в космос.

С 6 по 7 августа того же года Герман Титов выполнил космический полёт продолжительностью одни сутки и один час, сделав 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. В полёте его позывной был «Орёл». За успешный полёт Титову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Он был первым, кто сделал фотоснимки Земли, впервые пообедал в невесомости, проводил испытания системы ручного управления космическим кораблём и другие эксперименты.

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