«Орёл» в космосе: 85 лет со дня рождения Германа Титова

Герман Титов родился 11 сентября 1935 года в селе Верх-Жилино Косихинского района Алтайского края Он вошёл в историю как первый человек, совершивший длительный космический полёт.
Герман Титов находился в отряде космонавтов с 1960 по 1970 год. В апреле 1961-го он был дублёром Юрия Гагарина при подготовке к первому в мире полёту в космос.
С 6 по 7 августа того же года Герман Титов выполнил космический полёт продолжительностью одни сутки и один час, сделав 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. В полёте его позывной был «Орёл». За успешный полёт Титову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Он был первым, кто сделал фотоснимки Земли, впервые пообедал в невесомости, проводил испытания системы ручного управления космическим кораблём и другие эксперименты.
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Лётчик-космонавт Герман Титов
РИА Новости
Лётчик-космонавт Герман Титов по дороге на космодром
Роскосмос
Герман Титов, Никита Хрущёв и Юрий Гагарин, 1961 год
Wikimedia
Юрий Гагарин и Герман Титов
Роскосмос
Герман Титов в окружении пионеров во Дворце пионеров на Ленинских Горах
Alexandr Yakovlev/Russian Look
В школе № 201 имени Зои и Александра Космодемьянских
Mikhail Svischev/Russian Look
Лётчик-космонавт СССР Герман Титов в рабочем кабинете
РИА Новости
Герман Титов даёт автограф в магазине. Сан-Франциско, Калифорния
Wikimedia
Американский астронавт Джон Х. Гленн, президент Джон Кеннеди и Герман Титов. Белый дом, Вашингтон
Wikimedia
Советские космонавты в Звёздном Городке
Wikimedia
Мемориал Г. С. Титова в Краснознаменске
Wikimedia
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