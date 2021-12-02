Орбиту МКС скорректируют для уклонения от фрагмента американской ракеты

Манёвр уклонения Международной космической станции от фрагмента американской ракеты-носителя «Пегас» запланирован на утро 3 декабря. Об этом в своём Telegram-канале сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Предварительно 3 декабря с. г. в 10:58 мск планируется манёвр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН «Пегас» США (дата запуска. — 19.05.1994), — написал Рогозин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, коррекция будет проведена двигателями грузового корабля «Прогресс МС-18». Импульс на торможение составит 0,3 м/с, а время работы двигателей — 161 секунду.

Ранее российские и советские космонавты назвали причины износа МКС. Их коллеги, находящиеся на орбите, обнаружили новые несквозные трещины в «Заре» — первом и самом старом модуле станции, заявил генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв. Он также подчеркнул, что МКС может частично выйти из строя после 2025 года.

Космонавт Муса Манаров отметил, что «ничто не вечно» и МКС стареет, поскольку постоянно находится «под наддувом в одну атмосферу, как воздушный шарик». А космонавт Максим Сураев подчеркнул, что МКС находится на орбите больше 20 лет и периодически подвергается диагностике.