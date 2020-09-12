Орбиту МКС решили не корректировать

https://static.news.ru/photo/a8d94c1e-f5e0-11ea-9d0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Аналитики Роскосмоса решили, что сближение бывшего американского военного спутника с Международной космической станцией не стало достаточным основанием для корректировки орбиты МКС.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе госкорпорации. Манёвр уклонения планировался на период с 00:00 до 01:00 мск. Сближение МКС и спутника BRICSat-2 по прогнозу должно произойти в 02:23 мск 14 сентября.

На основе аналитики полученных данных группы управления полётом МКС приняли решение не проводить манёвр уклонения, — отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, BRICSat-2 для станции угрозы не представляет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская аппаратура на новом российском модуле «Наука», запуск которого на МКС планируется в апреле 2021 года, заменена на российскую.