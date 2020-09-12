Орбиту МКС решили не корректировать

Аналитики Роскосмоса решили, что сближение бывшего американского военного спутника с Международной космической станцией не стало достаточным основанием для корректировки орбиты МКС.
Об этом ТАСС
На основе аналитики полученных данных группы управления полётом МКС приняли решение не проводить манёвр уклонения, — отметили в госкорпорации.
Как уточнили в Роскосмосе, по данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, BRICSat-2 для станции угрозы не представляет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская аппаратура на новом российском модуле «Наука», запуск которого на МКС планируется в апреле 2021 года, заменена на российскую.
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