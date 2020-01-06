https://static.news.ru/photo/bef42a8c-30bf-11ea-9ad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Ivan Eder/nasa.gov

Учёные представили снимки телескопа «Хаббл». На них изображена новая галактика UGC 2885, однако СМИ назвали её «Годзиллой» из-за размеров.

Галактика в 2,5 раза превосходит ширину Млечного пути. Число звёзд в ней приблизительно в 10 раз больше. Расстояние до галактики составляет 90 млн световых лет. Она находится в районе созвездия Рыси. Учёные заинтересовались ей из-за нескольких коротких вспышек, сообщает BBC.

В октябре 2019 года NASA представило снимки другой спиральной галактики NGC 4380. Её также заснял космический телескоп «Хаббл», писал NEWS.ru.