Опубликованы данные о немецком следе в создании советских ракет

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Роскосмос сделал достоянием общественности документы об использовании немецких разработок на первых этапах развития отечественного ракетостроения и освоения космоса. Архивные данные доступны на сайте госкорпорации.

Среди документов есть записка наркома авиационной промышленности СССР Алексея Шахурина заместителю председателя госкомтитета обороны Георгию Маленкову, датированная июнем 1945 года. В ней приводятся результаты изучения немецкого НИИ ракетного вооружения в Пенемюнде. С 1937 года там находился ракетный центр, где создали первую в мире баллистическую ракету Фау-2.

Кроме того, обнародованы докладные записки на имя Иосифа Сталина за период с 1946-го по 1947 год, где также можно встретить упоминания о немецком следе в советских разработках. В частности, речь идёт о работах по восстановлению образцов и технической документации реактивного вооружения гитлеровской Германии и об изучении информации об опытных пусках Фау-2.

В марте Роскосмос объявил о запуске на своём сайте раздела «Поехали», который посвящён биографии первого космонавта Юрия Гагарина и его полёту в космос.