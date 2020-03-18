https://static.news.ru/photo/be92e506-68ff-11ea-9291-fa163e074e61_660.jpg Алексей Леонов Фото: ARCHIVE/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Роскосмос опубликовал документы, связанные с полётом корабля «Восход-2», с которого Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос. На сайте госкорпорации выложены бортовой журнал, который вели Алексей Леонов и Павел Беляев в полёте, проект самого корабля, техническое задание на люк-лаз, механизм его закрытия и открытия.

В специальном разделе на сайте представлены документы высшего руководства СССР, обосновывающие и одобряющие создание и полёт нового корабля. Бортовой журнал космонавтов из архива ПАО «РКК „Энергия“ им. С.П.Королёва» ценен не только содержанием, но и оформлением: записи сделаны от руки, карандашом и авторучкой Леоновым и Беляевым в полёте. Помимо этого, на сайте выложены фотографии Леонова: во время предполётной подготовки, при прощании с женой и дочерью, в открытом космосе и в момент встречи в Пермской области. Есть также аудиозаписи интервью авиаконструктора Сергея Королёва перед полётом «Восхода», торжественного митинга на Байконуре и заседания госкомиссии после успешно проведённого полёта.

Как писал NEWS.ru, 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов во время полёта в космос на космическом корабле «Восход-2» первым в истории совершил выход в открытый космос. В открытом космосе Леонов пробыл 12 минут 9 секунд, однако и такой короткий (в сравнении с дальнейшими) выход сопровождался проблемами — резко подскочила температура, участилось дыхание, разница в давлении внутри скафандра и снаружи мешала движениям. Мужество и самообладание позволили Леонову благополучно вернутся на корабль. За проявленный героизм космонавт было присвоено звание Героя Советского Союза.