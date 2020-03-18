Роскосмос опубликовал документы, связанные с полётом корабля «Восход-2», с которого Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос. На сайте госкорпорации выложены бортовой журнал, который вели Алексей Леонов и Павел Беляев в полёте, проект самого корабля, техническое задание на люк-лаз, механизм его закрытия и открытия.
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Как писал NEWS.ru, 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов во время полёта в космос на космическом корабле «Восход-2» первым в истории совершил выход в открытый космос. В открытом космосе Леонов пробыл 12 минут 9 секунд, однако и такой короткий (в сравнении с дальнейшими) выход сопровождался проблемами — резко подскочила температура, участилось дыхание, разница в давлении внутри скафандра и снаружи мешала движениям. Мужество и самообладание позволили Леонову благополучно вернутся на корабль. За проявленный героизм космонавт было присвоено звание Героя Советского Союза.
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