Определены возможные сроки строительства РФ своей космической станции

Россия может приступить к сборке на орбите новой национальной космической станции в 2027 году. При этом в течение ещё двух лет она параллельно будет эксплуатировать российский сегмент МКС. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полёта российского сегмента МКС дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв.

Создаётся «Ангара», но, насколько мне объясняют коллеги, с её помощью мы новые модули сможем запустить к 2027 году, когда, как мы надеемся, будет готова инфраструктура на космодроме Восточный. То есть мы должны летать на МКС до 2028–2029 годов, чтобы хотя бы два года перекрыть «стык» между завершением работы МКС и началом эксплуатации новой станции, — объяснил Соловьёв.

Первым модулем новой национальной космической станции станет научно-энергетический модуль (НЭМ), который изначально предназначался для МКС. Предполагалось, что он будет изготовлен к 2015 году и обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, получающего электричество с американского сегмента. Однако к 2015 году был готов лишь эскизный проект модуля. Сборка корпуса началась с 2017 года, а 2018 году приступили к наземным испытаниям. Запуски НЭМ регулярно откладываются.

Ранее сообщалось, что первый модуль новой российской орбитальной станции должен быть готов к запуску уже в 2025 году. Предполагается, что станция будет иметь открытую архитектуру и неограниченный срок службы за счёт возможности замены модулей. Размерами она будет превышать станцию «Мир» и летать на высоте 400 километров над Землёй.