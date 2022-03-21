OneWeb заключила соглашение со SpaceX о запуске спутников

Британская компания OneWeb после отказа Роскосмоса от сотрудничества с ней заключила соглашение с американской компанией SpaceX на выведение своих спутников на орбиту. Первый запуск запланирован на 2022 год, говорится в распространённом пресс-релизе компании.

OneWeb, коммуникационная компания спутников на низкой стационарной орбите, объявила сегодня, что достигла соглашения с компанией SpaceX, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников. Первый запуск со SpaceX намечен на 2022 год, — говорится в сообщении.

Отмечается, что условия договорённостей с компанией SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, не разглашаются.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее распорядился остановить все запуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов из-за отсутствия гарантий со стороны британской компании о неиспользовании спутников в военных целях.

До этого представитель NASA заявил, что ведомство продолжает сотрудничать с Роскосмосом, несмотря на ограничительные меры из-за ситуации с Украиной. По его словам, новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области.