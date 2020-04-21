Океаны на крупных экзопланетах могут оказаться бездонными

https://static.news.ru/photo/d5e3f05e-83eb-11ea-8a8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

Учёные предположили, что океаны на крупных экзопланетах за пределами Солнечной системы фактически являются бездонными, поскольку при больших температурах и давлении вода в них начинает «растворяться» в силикатных породах.

Как сообщается в журнале PNAS, изначально планетологи считали, что на таких планетах между дном океана и толщей воды существует чёткая грань. Однако последние эксперименты показали, что это не так.

В рамках исследования учёные попытались воспроизвести условия, царящие на глубине в нескольких сотнях километров от поверхности океана. Они поместили небольшие количества воды и типичных пород, присутствующих на дне земных океанов, в специальные алмазные наковальни, сжали их до нескольких сотен тысяч атмосфер и нагрели.

В результате эксперимента возникла некая новая форма материи, размытая прослойка, которая отличалась по свойствам и от воды, и от «обычных» горных пород.

Ранее NEWS.ru писал, что NASA разрабатывает телескопы следующего поколения, они смогут обнаруживать на экзопланетах условия для формирования жизни. Аппараты будущего смогут анализировать атмосферу планеты, сопоставляя её с земной.