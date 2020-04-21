Океаны на крупных экзопланетах могут оказаться бездонными

Учёные предположили, что океаны на крупных экзопланетах за пределами Солнечной системы фактически являются бездонными, поскольку при больших температурах и давлении вода в них начинает «растворяться» в силикатных породах.
Как
В рамках исследования учёные попытались воспроизвести условия, царящие на глубине в нескольких сотнях километров от поверхности океана. Они поместили небольшие количества воды и типичных пород, присутствующих на дне земных океанов, в специальные алмазные наковальни, сжали их до нескольких сотен тысяч атмосфер и нагрели.
В результате эксперимента возникла некая новая форма материи, размытая прослойка, которая отличалась по свойствам и от воды, и от «обычных» горных пород.
Ранее NEWS.ru писал, что NASA разрабатывает телескопы следующего поколения, они смогут обнаруживать на экзопланетах условия для формирования жизни. Аппараты будущего смогут анализировать атмосферу планеты, сопоставляя её с земной.
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