Один из крупнейших взрывов десятилетия произошел на Солнце

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На Солнце произошла вспышка, являющаяся одной из крупнейших за последнее десятилетие, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. По его словам, в результате события на Земле зафиксирован резкий рост рентгеновского излучения. С 2014 года на Солнце были зарегистрированы четыре подобных взрыва.

Одна из крупнейших вспышек последнего десятилетия произошла на Солнце менее получаса назад. Сообщается о резком росте потоков рентгеновского излучения на орбите Земли. Событие также идентифицировано визуально космическими телескопами. Мощность предварительно оценивается как X4.5, — сообщил Богачев.

Вспышка стала результатом всплеска солнечной активности, объяснил ученый. Земля оказалась в облаке плазмы, из-за чего фиксируются магнитные бури. Последствия для планеты будут понятны в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что вспышка самого высокого класса X произошла на Солнце второй раз за неделю. По информации специалистов, событие длилось 20 минут. Кроме прочего, было зафиксировано три вспышки класса М. Солнечные вспышки делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Они сопровождаются выбросом плазмы.