Оценена вероятность столкновения МКС с обломками космического мусора

Вероятность столкновения МКС с обломками космического мусора крайне невелика на такой высоте, а значит — большой опасности для станции нет. Об этом Lenta.ru рассказал специалист по проблеме космического мусора Андрей Назаренко, комментируя обвинение Госдепа США в проведении Россией испытаний противоспутникового оружия, в результате которых образовались 1,5 тысячи обломков космического мусора.

Американцы часто кого-то пугают. Обломки опасны, но не так уж страшен черт, как его малюют. Ситуация простая: если они образуются на высоте более 500 километров, они нестрашны. Почему? Во-первых, потому что на высотах менее 500 километров, где летает МКС, не так уж много обломков, а во-вторых, они под действием торможения там долго не будут, они опустятся и сгорят, — пояснил Назаренко.

Он уточнил: если обломки образовались на высоте более 500 километров, значит они будут там существовать и накапливаться долгие годы. Более того, по словам Назаренко, на МКС предупреждены о возможном столкновении с обломками. Космонавты выполнили необходимые манёвры для уклонения от космического мусора, заверил специалист.

Ранее директор NASA Билл Нельсон осудил Россию за испытания противоспутниковой ракеты. Он назвал действия Москвы «дестабилизирующим поступком».