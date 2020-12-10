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Облако солнечной плазмы приблизилось к Земле

15:16, 10 декабря 2020 24
Фото: pixabay.com

Облако плазмы, выброшенное Солнцем 7 декабря, достигло окрестностей Земли. Орбитальные спутники зафиксировали явление около 4:00 мск.

Планета пробудет в облаке плазмы около 24 часов. В течение этого времени в работе систем связи могут возникнуть перебои, усилятся северные сияния, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Кроме того, около суток в возмущённом состоянии будет находится магнитное поле земли, что вызовет слабые и умеренные магнитные бури.

Положение Солнца во многом определило силу влияния выброса плазмы на нашу планету. В день вспышки область выброса была направлена прямо на Землю.

По мнению учёных, в ближайшие годы планета переживёт ещё несколько более сильных выбросов плазмы. Солнечная активность измеряется циклами в 11 лет, и следующие годы звезда будет более беспокойна.

Как писал NEWS.ru, в конце ноября учёные зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце. При этом точную силу взрыва астрономы назвать затруднились, так как событие отмечено на отвёрнутом от Земли полушарии звезды.

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