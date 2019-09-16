https://static.news.ru/photo/7a1151d6-d86f-11e9-92e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Никаких обращений от Роскосмоса о включении огнестрельного оружия в носимый аварийный запас космонавтов для корабля «Орёл» (ранее — «Федерация») не поступало. Об этом заявил гендиректор НПП «Звезда», которое производит эти наборы, Сергей Поздняков.

Я прочитал сегодня, что рассматривается вопрос про оружие, но не было никаких обращений пока, — цитирует его ТАСС .

Аварийный запас для «Орла» будет содержать «примерно всё то же самое», сказал Поздняков. Сейчас в космический аварийный запас входят продукты питания, лагерное снаряжение, средства радиосвязи и сигнализации, медикаменты, тепло- и гидрокостюмы, нитки, страховочный шнур, ремень и прочее.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку космонавтов. Окончательное решение будет определено на позднем этапе создания «Орла», первый полёт которого запланирован на 2025 год.