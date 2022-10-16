Новый спутник Минобороны внесли в каталог космических объектов

Фото: NASA/Global Look Press

Спутник «Космос-2560», выведенный 15 октября на орбиту Земли легкой ракетой-носителем «Ангара-1.2», внесен в каталог космических объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минобороны.

Специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате «Космос-2560», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что на космодроме Плесецк состоялся запуск легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ на борту. Представители министерства уточнили, что старт ракеты прошел в штатном режиме в 22:55 по Москве. В 22:58 ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова космических войск.

Главный каталог космических объектов представляет собой единую информационную базу данных, содержащую информацию о каждом космическом объекте искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.