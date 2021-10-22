Новый китайский спутник проверит технологии защиты от космического мусора

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила об успешной миссии. 24 октября был выведен на орбиту новый спутник Shijian 21 («Шицзянь-21»). Запуск был осуществлён при помощи ракеты CZ-3B с космодрома Сичан, передаёт ТАСС.

Его основная задача — проверка эффективности технологий, направленных на защиту космических аппаратов от мусора на околоземной орбите. Сегодняшний старт стал 393-м по счёту для носителей этой серии.

Китай продолжает усиливать своё присутствие в космосе: в конце прошлого года была испытана новая ракета-носитель CZ-8 («Чанчжэн-8», Long March 8). В мае 2021 года мир наблюдал ситуацию, когда из-под контроля вышла ракета другого проекта — «Чанчжэн-5» (Long March 5B). Тогда её обломки упали в Индийский океан.

Ранее стало известно, что Пекин 12 марта успешно запустил модифицированную ракету-носитель «Чанчжэн-7А» (CZ-7A, Long March-7A) с экспериментальным спутником экологического мониторинга, рассказали в Китайской корпорации космической науки и техники (CASC). Старт состоялся в ночь на 12 марта в 01:51 по местному времени (20:51 11 марта мск) с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань).

Вскоре инновационный аппарат вышел на заданную орбиту. Нынешний полёт стал 362-м по счёту для серии «Чанчжэн». Первый запуск «Чанчжэн-7А» произвели в марте 2020-го, но его признали неудачным. По словам заместителя главного конструктора ракеты-носителя Ма Чжунхуэя, «успешный запуск CZ-7A символизирует модернизацию китайских ракет-носителей». По его словам, улучшенная версия заправлена экологически чистым топливом из жидкого кислорода и керосина.