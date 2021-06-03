Новый глава NASA впервые поговорит с Рогозиным

https://static.news.ru/photo/763655d2-c500-11eb-a1ec-96000091f725_660.jpg Билл Нельсон Фото: NASA/via Globallookpress.com

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон 4 июня позвонит гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Как сообщает Space News, темой беседы будут дальнейшие перспективы сотрудничества Вашингтона и Москвы в космическом пространстве.

Среди прочего, будет затронут вопрос готовности России продолжать участие в проекте Международной космической станции (МКС). Нельсон в ходе выступления перед сотрудниками NASA в штабе организации признался , что надеется на то, что россияне «покрепче задумаются, прежде чем выйти из сотрудничества» с США.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в апреле заявлял, что Россия может к середине 2020-х годов выйти из проекта МКС, чтобы сосредоточиться на создании и развитии национальной космической станции.

Сенат США утвердил бывшего астронавта Нельсона на должности главы NASA 30 апреля 2021 года.

Ранее Рогозин сообщил, что попросит нового главу NASA Билла Нельсона ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении предприятий России.