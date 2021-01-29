Новый экипаж МКС может трижды покинуть станцию в ходе экспедиции

https://static.news.ru/photo/70b5f5f6-6306-11eb-b1ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos via globallookpress.com/Global Look Press

Очередной выход в открытый космос по российской программе с борта МКС совершит уже следующий экипаж. Он прилетит на МКС в апреле 2021 года. В декабре 2020-го, судя по предварительному графику станции, разработанному РКК «Энергия» (предприятие Роскосмоса), стало известно, что следующую сессию представителей РФ за бортом МКС с обозначением ВКД-48 могут отложить с марта на июнь 2021-го.

Первоначально процедуру должны были выполнить Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, находящиеся в данный момент на орбите.

Следующему экипажу [МКС] предстоит подготовить модуль СО1 (модуль «Пирс». — NEWS.ru) к отстыковке [от станции]. Именно на его место будет стыковаться МЛМ (модуль «Наука». — NEWS.ru), — рассказал Кудь-Сверчков на своей странице в социальной сети Twitter.

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Ð§. 2/2 pic.twitter.com/nyjjmKEvoc — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) January 30, 2021

Судя по всему, теперь в открытом космосе предстоит трудиться российским космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву. Они отправятся на МКС в апреле 2021-го. Их доставит корабль «Союз МС-18». Будущие манипуляции сейчас отрабатываются в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов — под водой. В подобных условиях будущий экипаж МКС проводит около четырёх часов. Рыжиков и Кудь-Сверчков покидали пределы МКС в ноябре 2020-го. Они монтировали оборудование на внешних поверхностях МКС. Для них опыт работы в открытом космосе стал первым в жизни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кудь-Сверчков, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), раскрыл секреты съёмки документального фильма «Исследователи космоса. Опыт МКС», которая проходила на орбите Земли.

По его словам, лента создаётся в формате виртуальной реальности и позволит зрителям почувствовать себя в роли космонавтов. Камера запечатлела повседневную жизнь обитателей МКС. В числе основных трудностей космонавт назвал необходимость всё снимать с одного дубля — из-за напряжённого графика работы.