Роскосмос перенёс старт грузового корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции с 20 на 6 декабря.
Корабль доставит всем космонавтам, находящимся на орбите, подарки от их родных и близких к Новому году. О причинах переноса даты полёта в Роскосмосе не сообщили, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, коррекция орбиты Международной космической станции будет проведена 14 сентября, её высота увеличится на километр. В ЦНИИмаш сообщили, что двигатели модуля «Звезда» будут запущены в 21:31 мск и проработают 39,5 секунды.