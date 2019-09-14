https://static.news.ru/photo/05e3de54-d6a4-11e9-a00d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Weihrauch/dpa

Роскосмос перенёс старт грузового корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции с 20 на 6 декабря.

Корабль доставит всем космонавтам, находящимся на орбите, подарки от их родных и близких к Новому году. О причинах переноса даты полёта в Роскосмосе не сообщили, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, коррекция орбиты Международной космической станции будет проведена 14 сентября, её высота увеличится на километр. В ЦНИИмаш сообщили, что двигатели модуля «Звезда» будут запущены в 21:31 мск и проработают 39,5 секунды.