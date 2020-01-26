Новое пусковое окно для старта ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» пока не рассчитано. Об этом рассказали источники в космической отрасли.
Новой даты на данный момент нет, —
сказалсобеседник ТАСС.
По словам другого источника, специалисты займутся этим в ближайшее время.
Новая дата старта и резервная дата будут рассчитаны баллистиками в ближайшее время, — отметил он.
Как писал NEWS.ru, ракета «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» не стартовала с космодрома Плесецк из-за обнаруженной технической неисправности.
Инсайдеры подтвердили, что ракета отправлена в монтажно-испытательный комплекс, где на устранение недочётов потратят, предположительно, неделю или две.
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