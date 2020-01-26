https://static.news.ru/photo/5c95284c-402c-11ea-89dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Новое пусковое окно для старта ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» пока не рассчитано. Об этом рассказали источники в космической отрасли.

Новой даты на данный момент нет, — сказал собеседник ТАСС.

По словам другого источника, специалисты займутся этим в ближайшее время.

Новая дата старта и резервная дата будут рассчитаны баллистиками в ближайшее время, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, ракета «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» не стартовала с космодрома Плесецк из-за обнаруженной технической неисправности.

Инсайдеры подтвердили, что ракета отправлена в монтажно-испытательный комплекс, где на устранение недочётов потратят, предположительно, неделю или две.