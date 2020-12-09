«Нервный срыв»: Рогозин ответил на слова Пенса о космической гонке

https://static.news.ru/photo/d29e3ac8-3a64-11eb-beeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин нашёл «очень странной» реакцию вице-президента США Майка Пенса на запуск Россией межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее американский политик в ходе заседания Национального космического совета заявил, что США лидируют в космической гонке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Китая и России. Он подчеркнул, что именно для защиты интересов США в космосе были созданы космические силы. Пенс заявил, что это соревнование, которое «США выигрывают сегодня и будут выигрывать в предстоящих поколениях».

Очень странная реакция Пенса на наши сегодняшние успешные пуски боевых ракетных комплексов, — написал Рогозин в своём Twitter.

Глава Роскосмоса также заявил, что «у американцев сегодня нервный космический срыв».

Согласно Пенсу, космические вооружения имеют право создавать и испытывать только США. Что это: высокомерие или ослепляющее чувство национальной исключительности? Или нервная реакция Пенса на наши сегодняшние успешные пуски боевых ракетных комплексов? — добавил он в Facebook.

Как писал NEWS.ru, Россия последовательно на всех доступных международных площадках выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве. При этом в Москве «с настороженностью» относятся к утверждениям о планах страны разместить в космосе оружие против США, сказано в заявлении Роскосмоса.