Названы возможные последствия сверления обшивки МКС

https://static.news.ru/photo/a673055e-b23f-11e9-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что сверление края трещины в российском сегменте МКС не опасно, однако приведёт к временному росту утечки воздуха. Космонавты должны приступить к работам в среду.

В интервью РИА Новости Моисеев отметил , что с технической точки зрения при работе сверлом 0,5 миллиметра к завершению сверления утечка воздуха возрастёт в три раза. Однако пугаться этого не стоит.

Если сейчас утечка в сотни раз меньше аварийного значения, то даже после сверления ничего критического не произойдет. Просто нужно действовать оперативно, не оставлять на ночь. В течение часа все можно просверлить и залепить. Никаких особых угроз в этой ситуации не возникает, — подчеркнул эксперт.

Иван Моисеев убеждён, что космонавтам не потребуется ни закрытия люков между российским и американским отсеками, ни подготовки пилотируемых кораблей для экстренной эвакуации экипажа в случае ЧП. Также нет нужды космонавту во время сверления облачаться в скафандр.

Отверстие будет небольшое, и пока хоть на какое-то значительное значение давление упадет, пройдет большое время. Скажем, то отверстие, которое было обнаружено в корабле «Союз МС-09» в 2018 году, было больше, — заявил эксперт.

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года была обнаружена и заделана трещина в промежуточной камере модуля «Звезда». Позже выяснилось, что в этой камере могут быть ещё трещины.

В октябре 2020 года космонавты нашли и временно заделали трещину длиной 4,5 сантиметра. Сейчас её планируется заделать окончательно. Это займёт пять дней. На трещину нанесут герметик и просверлят по краям два отверстия, дабы трещина не расползалась, а затем окончательно заделают клеем-мастикой и поставят заплатку.

Ранее NEWS.ru сообщил, что NASA запретило космонавтам ремонтировать трещину на МКС.