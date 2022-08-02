Названы сроки производства высокоорбитального спутника ГЛОНАСС Генконструктор ГЛОНАСС Карутин рассказал о сроках производства высокоорбитального спутника

Фото: Дмитрий Рогозин/twitter.com

Генконструктор навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин заявил, что первый спутник высокоорбитального сегмента системы ГЛОНАСС будет готов «в железе» за полгода до запуска. Он добавил, что его запуск запланирован на горизонте 2026–2028 годов. Эксперт отметил, что после этого пройдут его лётные испытания, а затем планируется запуск остальных аппаратов группировки, пишет ТАСС.

Запуск первого спутника запланирован на горизонте 2026–2028 годов. После этого пройдут его лётные испытания, затем планируется запуск остальных пяти аппаратов группировки, — рассказал Карутин.

Отмечается, что всего планируется запуск шести высокоорбитальных спутников.

Космический телескоп Джеймса Уэбба ранее обнаружил самую старую и далёкую на сегодняшний день галактику во Вселенной — GLASS-z13. Эта галактика существовала, предположительно, уже 13,5 миллиарда лет назад, заявил учёный Рохан Найду (Rohan Naidu) из Гарвардского центра астрофизики. Чем дальше от нас находятся объекты, тем больше времени требуется, чтобы их свет достиг нас, и таким образом, заглянуть в далёкую вселенную — значит заглянуть в глубокое прошлое, объяснил Рохан Найду.