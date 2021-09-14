Названы сроки появления космической гостиницы

Космическая гостиница возле Земли может появиться уже в 2027-м или 2028 году, если следующая американская администрация не займётся Луной. Об этом «МИР 24» рассказал член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин.

По мнению специалиста, строительством могут заняться основатель Amazon Джефф Безос и глава SpaceX Илон Маск.

Если американцы пойдут на Луну, то Маск и Безос все свои силы бросят туда, тогда это, скорее всего, возникнет после 2030 года, — предположил Ионин.

Он считает, что Маску и Безосу такой проект по силам, они оба активно включились в американскую космическую программу и смогут это сделать, как только у них появится время. Ионин напомнил, что компания Безоса рассчитала дорожную карту, которая затрагивает различные сегменты и технологии, на сотню лет вперёд.

Безос выпустил книжку о космических городах, его мечта не как у Маска — построить поселение человеческое на Луне, а построить космические города размером в километры, создать там искусственную гравитацию, — пояснил он.

По его словам, нынешняя администрация США, в отличие от предыдущей, не видит для себя интересов в космосе, однако он надеется, что следующая будет республиканской и «устремит Америку и всё человечество в космос, но тогда этот процесс возглавит не NASA, а Маск и Безос».

Ранее бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин рассказал, что сейчас в США идёт борьба за получение большого куска американского бюджета. Дело в том, что изначально по тендеру NASA должно было предложить разработку лунного посадочного модуля двум конкурентам. Но потом «срезали» финансирование и NASA выбрало компанию SpaceX Илона Маска. Теперь Джефф Безос всеми силами пытается оспорить в суде это решение.