https://static.news.ru/photo/26c29ef8-34af-11ea-a722-fa163e074e61_660.jpg Юрий Борисов Фото: Фото: MOD Russia/Global Look Press

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин прокомментировал заявление вице-премьера РФ Юрия Борисова о том, что российской космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность.

Космическая отрасль России сейчас пытается решать такое же количество задач, которое она решала в советское время. Например, в США и Китае экономики в разы сильнее, чем у нас, но мы пытаемся делать сейчас то же, что и они, — двигаться широким фронтом. Это ошибка, — подчеркнул эксперт в интервью НСН.

По его словам, необходимо поменять стратегию и сконцентрироваться на ключевых направлениях развития отрасли.

Как писал NEWS.ru, руководитель Роскосмоса, в прошлом комсомольский функционер Дмитрий Рогозин вновь оказался в центре скандальной ситуации. На этот раз широкую общественность заинтересовали зарплаты «космических» чиновников.